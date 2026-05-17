Hantavirus e Norovirus Sambri | Il virus delle crociere non deve spaventare | il contagio è molto limitato
Negli ultimi giorni si è diffusa nuovamente la preoccupazione riguardo a possibili casi di infezioni da virus come l’Hantavirus e il Norovirus, spesso associati alle crociere. Tuttavia, esperti hanno chiarito che il rischio di contagio è molto basso e che non c’è motivo di temere un’epidemia su larga scala. Nonostante ciò, si continua a parlare di questi virus e delle loro presunte implicazioni, alimentando un clima di allarme che sembra in parte ingiustificato.
Hantavirus, Norovirus o il "virus delle crociere". purtroppo, anche se in modo del tutto ingiustificato, sta ricominciando il panico da contagio. Per fare un po' di chiarezza abbiamo intervistato il dottor Vittorio Sambri, direttore dell'Unità Operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Hantavirus, Sambri (Ausl): "Rischio di contagio limitato, il problema è gestire la quarantena"
Leggi anche: Hantavirus, Vaia: “Si continua a spaventare le persone con il ‘nuovo’ virus di turno”
Hantavirus e Norovirus: qual è il virus più pericoloso? Sintomi, contagio e differenze spiegateNegli ultimi anni, l'attenzione su infezioni virali come Norovirus e Hantavirus è cresciuta, soprattutto dopo la segnalazione di focolai in ambienti affollati come navi da crociera ... ilmessaggero.it
Hantavirus: quando la presenza di topi può diventare pericolosaPiccoli, rapidi e spesso invisibili, i roditori sono ospiti indesiderati ma relativamente comuni nelle cantine, nelle case di campagna e, talvolta, anche in ambienti urbani. E se la selezione naturale ... gazzetta.it