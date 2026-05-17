Hantavirus e Norovirus Sambri | Il virus delle crociere non deve spaventare | il contagio è molto limitato

Negli ultimi giorni si è diffusa nuovamente la preoccupazione riguardo a possibili casi di infezioni da virus come l’Hantavirus e il Norovirus, spesso associati alle crociere. Tuttavia, esperti hanno chiarito che il rischio di contagio è molto basso e che non c’è motivo di temere un’epidemia su larga scala. Nonostante ciò, si continua a parlare di questi virus e delle loro presunte implicazioni, alimentando un clima di allarme che sembra in parte ingiustificato.

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