Hantavirus Vaia | Si continua a spaventare le persone con il ‘nuovo’ virus di turno
Un esperto ha commentato come, dopo la pandemia di Covid-19, si continui a diffondere paura tra la popolazione attraverso notizie su nuovi virus emergenti. Secondo questa voce, nonostante le lezioni apprese, le autorità e i media continuano a mettere in guardia su malattie come l’hantavirus e altri agenti patogeni di recente identificazione. La situazione viene descritta come un ciclo di allarmi ripetuti senza che si riesca a ridurre l’ansia collettiva.
“L’esperienza del Covid sembra non aver insegnato nulla. Si continua a spaventare le persone con il ‘nuovo’ virus di turno. Adesso è il tempo dell’hantavirus. Nuova pandemia? Certamente no. Abbiamo bisogno di vaccinarci? Certamente no. Abbiamo bisogno di rinverdire la nostra fama? Da parte di alcuni si. Abbiamo bisogno di farmaci? Da parte di qualcuno si vorrebbe di si. Tutto già visto. I media sono veramente importanti per la salute pubblica, ci hanno accompagnati per lungo tempo trasmettendo sempre il messaggio opportuno, nella mia esperienza. Però, qualche volta, evitiamo di dare spazio a chi la spara più grossa, evitiamo di far parlare influencer tuttologi su temi così delicati.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit