Hantavirus Vaia | Si continua a spaventare le persone con il ‘nuovo’ virus di turno

Da imolaoggi.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto ha commentato come, dopo la pandemia di Covid-19, si continui a diffondere paura tra la popolazione attraverso notizie su nuovi virus emergenti. Secondo questa voce, nonostante le lezioni apprese, le autorità e i media continuano a mettere in guardia su malattie come l’hantavirus e altri agenti patogeni di recente identificazione. La situazione viene descritta come un ciclo di allarmi ripetuti senza che si riesca a ridurre l’ansia collettiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“L’esperienza del Covid sembra non aver insegnato nulla. Si continua a spaventare le persone con il ‘nuovo’ virus di turno. Adesso è il tempo dell’hantavirus. Nuova pandemia? Certamente no. Abbiamo bisogno di vaccinarci? Certamente no. Abbiamo bisogno di rinverdire la nostra fama? Da parte di alcuni si. Abbiamo bisogno di farmaci? Da parte di qualcuno si vorrebbe di si. Tutto già visto. I media sono veramente importanti per la salute pubblica, ci hanno accompagnati per lungo tempo trasmettendo sempre il messaggio opportuno, nella mia esperienza. Però, qualche volta, evitiamo di dare spazio a chi la spara più grossa, evitiamo di far parlare influencer tuttologi su temi così delicati.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Hantavirus, Vaia: "Il Covid non ha insegnato nulla. Si continua a spaventare la gente con il virus di turno"Il medico napoletano Francesco Vaia, già direttore dell'INMI Spallanzani di Roma e della Prevenzione del ministero della Salute, rassicura la...

Cos’è l’hantavirus, il «virus dei topi» dietro le morti misteriose sulla nave da crociera MV Hondius: i sintomi, come si trasmette e cosa si rischiaSi chiama hantavirus la probabile causa delle tre morti avvenute a bordo della nave da crociera MV Hondius, partita dall’Argentina e diretta a Capo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Hantavirus, Vaia: Si continua a spaventare le persone con il nuovo virus di turno; Hantavirus, Vaia: Il Covid non ha insegnato nulla. Si continua a spaventare la gente con il virus di turno; Hantavirus, Vaia: Si continua a spaventare le persone con il nuovo virus di turno; Hantavirus, l'Italia e la lezione covid: la previsione di Bassetti.

hantavirus vaia si continuaHantavirus, Vaia: «Si continua a spaventare le persone con il nuovo virus di turno»«L'esperienza del Covid sembra non aver insegnato nulla». A parlare è Francesco Vaia, già direttore dell'INMI ... msn.com

hantavirus vaia si continuaHantavirus e 'lezione' Covid: dal piano pandemico alla prevenzione, cosa dicono gli espertiIl punto degli infettivologi Bassetti, Galli e Vaia sul focolaio induviduato a bordo di una nave da crociera ... adnkronos.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.