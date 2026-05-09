Hantavirus Vaia | Si continua a spaventare le persone con il ‘nuovo’ virus di turno

Un esperto ha commentato come, dopo la pandemia di Covid-19, si continui a diffondere paura tra la popolazione attraverso notizie su nuovi virus emergenti. Secondo questa voce, nonostante le lezioni apprese, le autorità e i media continuano a mettere in guardia su malattie come l’hantavirus e altri agenti patogeni di recente identificazione. La situazione viene descritta come un ciclo di allarmi ripetuti senza che si riesca a ridurre l’ansia collettiva.

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