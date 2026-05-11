Un caso di hantavirus è stato confermato in un cittadino americano, mentre la cittadina francese coinvolta nella diffusione del virus sta affrontando un aumento dei contagi. La situazione ha portato all’attivazione delle misure di quarantena e al monitoraggio delle persone potenzialmente esposte. Nel frattempo, sulla nave da crociera MV Hondius, sono stati sbarcati 94 passeggeri dopo un intervento sanitario. Restano da capire le prossime mosse delle autorità sanitarie e politiche.

Roma, 11 maggio 2026 – Sono 94 i passeggeri della nave da crociera MV Hondius sbarcati ieri nel porto di Granadilla de Abona a Tenerife e rimpatriati con voli speciali verso i rispettivi Paesi, mentre altre 24 persone lasceranno l'imbarcazione nella giornata di oggi, completando di fatto l'evacuazione dei passeggeri dopo il focolaio di hantavirus che ha causato tre morti. https:www.quotidiano.netvideoesterihantavirus-lo-sbarco-dei-passeggeri-dalla-nave-hondius-vqckbct8 Intanto uno dei cittadini americani sbarcati a Tenerife e in fase di rimpatrio negli Usa è risultato positivo al virus e ci si chiede cosa deciderà di fare Donald Trump che negli scorsi giorni si era detto orientato a non attuare la quarantena per gli stratunitensi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, il contagio si estende: peggiora la cittadina francese. Positivo un americano. Quarantena, cosa farà Trump?

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