Medicina | respinti i ricorsi degli studenti sul semestre filtro Per i giudici del Tar è legittimo

I ricorsi presentati dagli studenti contro il nuovo sistema di accesso a Medicina sono stati respinti dal Tar, che ha ritenuto legittimo il metodo adottato. La decisione segna il primo confronto giudiziario con il nuovo semestre filtro e conferma la validità delle procedure adottate per l’ammissione al corso di laurea. La sentenza non prevede ulteriori impugnazioni e definisce definitivamente la questione.

Il debutto del nuovo sistema di accesso a Medicina esce indenne dal primo grande scoglio giudiziario. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha messo un punto fermo sul dibattito che ha accompagnato l’introduzione del cosiddetto «Semestre filtro», respingendo in blocco una serie di ricorsi che miravano a congelare le graduatorie e a contestare le regole del ministero. Tra denunce di malfunzionamenti e dubbi sulla trasparenza delle prove, nei mesi scorsi il clima di incertezza era sfociato in una pioggia di ricorsi pronti a bloccare tutto. Secondo le nuove ordinanze del Tar, che Open ha visionato, il sistema non presenta anomalie tali da giustificare una sospensione delle procedure, convalidando così le graduatorie già formate. 🔗 Leggi su Open.online

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