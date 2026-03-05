Il Tar ha deciso di accogliere parzialmente i ricorsi presentati da una cooperativa, riguardanti il pronto soccorso. La decisione riguarda in particolare la richiesta di accesso ai documenti, che è stata ammessa solo in parte. La sentenza non è definitiva e coinvolge anche altri ricorsi per motivi aggiunti, tutti relativi alla stessa questione.

Il Tar con sentenza non definitiva, ha accolto parzialmente il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti, "limitatamente alla domanda di accesso ai documenti", secondo le motivazioni indicate, presentati dalla società "Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale Onlus" contro l’Ast di Macerata e nei confronti della C.M.P. Global Medical Division Società Cooperativa Tra Professionisti. Oggetto della contesa è l’affidamento, il 17 dicembre, del lotto 1 dell’appalto per il servizio di assistenza medica specialistica nelle Unità Operative di pronto soccorso e medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per le esigenze dell’Ast di Macerata alla C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso. Il Tar accoglie i ricorsi di una cooperativa

Spiaggia di Posillipo, stop al limite di 60 accessi al giorno: il Tar accoglie i ricorsi di Mare LiberoIl Tar ha annullato la delibera del Comune sugli ingressi contingentati a 60 persone al giorno sulla spiaggia di Donn'Anna.

Accreditamento, il Tar accoglie il ricorso di una struttura sanitariaIl Tar Palermo ha accolto il ricorso presentato da una struttura sanitaria agrigentina contro il diniego dell’assessorato regionale alla Salute alla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pronto soccorso.

Temi più discussi: Nuovo ospedale di Avezzano, bando corretto: offerte entro il 4 maggio; Salvato dalla sua maestra, alunno stava rischiando di soffocare con un pezzo di cibo; Infiltrazione camorristica, anche il Consiglio di Stato conferma interdittiva per azienda irpina; Roma, ospedale sotto pressione e con spesa extra durante il Covid, ma conto non pagato: la Regione vince in Tribunale.

Lombardia. Anaao impugna al Tar la clinicizzazione del Pronto Soccorso di VareseIl sindacato si scaglia contro la delibera cui l’ASST Sette Laghi ha assegnato la Direzione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese a un professore universitario senza alcuna selezione ... quotidianosanita.it

Il Pronto Soccorso siamo tutti noidopo quasi due anni dallo scoppio della pandemia da Covid 19 è necessario mettere alcuni punti sullo stato del nostro servizio sanitario nazionale. Il Covid 19 ha messo in evidenza tutti i limiti del ... quotidianosanita.it

Per il 46% dei cittadini il diritto alla salute non è pienamente rispettato e serve più efficienza nei Pronto soccorso. Luppi: via il payback e favorire la ricerca - facebook.com facebook

Sicurezza al pronto soccorso di Torrette, in arrivo telecamere e sensori. Siglato un protocollo triennale tra Azienda sanitaria e Questura di Ancona #ANSA x.com