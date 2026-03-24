CISON - Luigi Tarzariol, sessantacinquenne residente a Collalto di Susegana, si trovava in compagnia di altri tre escursionisti sul passo San Boldo quando ha iniziato a sentirsi male. Un dolore acuto al petto che gli ha fatto perdere i sensi. Alle 10.10 si è accasciato al termine del sentiero La Caldella e i suoi tre compagni di passeggiata si sono allarmati. Hanno realizzato in fretta e con terrore cosa gli stava succedendo: Luigi è stato stroncato dall’ennesimo arresto cardiaco fulminante, forse a causa dello sforzo fisico. Immediata la chiamata al 118 nonostante la scarsa copertura telefonica in quell’area: la sala operativa ha subito attivato un’ambulanza e l’automedica, facendo decollare anche l’elicottero Leone dal Ca’ Foncello di Treviso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Luigi Tarzariol ha un malore sul sentiero, gli amici provano a salvarlo con il massaggio cardiaco ma lui muore a ?65 anni

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