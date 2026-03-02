Famiglia distrutta sulla Collatina spunta una dashcam | Yaris a zig zag prima del frontale

Una famiglia di tre persone, composta da madre, padre e figlio, ha perso la vita in un incidente sulla Collatina. Una dashcam ha ripreso un’auto, una Yaris, che percorreva la strada a zig zag poco prima dello scontro frontale. La procura di Roma sta conducendo un’indagine per omicidio con dolo eventuale su quanto accaduto.

La procura di Roma indaga per omicidio con dolo eventuale dopo la morte di Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini, madre, padre e figlio della famiglia distrutta sulla Collatina. Un piccolo passo in avanti che ha dato ufficialmente il via all'inchiesta che potrà contare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

