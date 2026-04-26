Federica Del Buono e Francesco Guerra vincono i Campionati Italiani dei 10.000 metri Ora la Coppa Europa

A Sulmona si sono svolti i Campionati Italiani dei 10.000 metri, con Federica Del Buono e Francesco Guerra che hanno conquistato la vittoria nelle rispettive categorie. L'evento si è svolto a circa un mese dalla partecipazione alla Coppa Europa di specialità, prevista per il 23 maggio a La Spezia. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti italiani, pronti a prepararsi per l'impegno internazionale imminente.

A Sulmona (in provincia de L’Aquila) sono andati in scena i Campionati Italiani dei 10.000 metri, evento dal peso specifico importante visto che manca un mese alla Coppa Europa di specialità (il prossimo 23 maggio a La Spezia). Francesco Guerra ha difeso il titolo conquistato lo scorso anno, operando l’attacco risolutore a 700 metri dal traguardo e trionfando con il tempo di 29:36.26 in un pomeriggio molto caldo e con vento sostenuto durante la prova maschile. Il 24enne di Frascati ha festeggiato il quarto tricolore in carriera considerando anche i due conquistati nei 10 km su strada, riuscendo a precedere Konjoneh Maggi (29:42.33) e Pasquale Selvarolo (29:50.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Del Buono e Francesco Guerra vincono i Campionati Italiani dei 10.000 metri. Ora la Coppa Europa Notizie correlate Leggi anche: Del Buono e Nimbona illuminano i Campionati dei 10.000 metri. C’è la Coppa Europa all’orizzonte Leggi anche: Nadia Battocletti regina dei 10.000 metri: numero 1 al mondo! L’incoronazione del ranking, ora la sfida Torun Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Del Buono e Guerra ai Campionati italiani dei 10.000 su pista di Sulmona; Del Buono e Nimbona illuminano i Campionati dei 10.000 metri. C’è la Coppa Europa all’orizzonte; Oderzo, 1° maggio con Iliass Aouani; Oderzo, 1° maggio di corsa con le stelle azzurre. Federica Del Buono e Francesco Guerra vincono i Campionati Italiani dei 10.000 metri. Ora la Coppa EuropaA Sulmona (in provincia de L'Aquila) sono andati in scena i Campionati Italiani dei 10.000 metri, evento dal peso specifico importante visto che manca un ... oasport.it Guerra e Del Buono a segno nei 10.000Si ripete Francesco Guerra, vince Federica Del Buono. Nei Campionati italiani dei 10.000 metri a Sulmona (L’Aquila), quando manca meno di un mese alla Coppa Europa di specialità del 23 maggio a La Spe ... fidal.it . Campionati italiani a Sulmona: secondo titolo consecutivo di Francesco Guerra, primo successo tricolore sulla distanza per Federica Del Buono in vista della Coppa Europa del 23 maggio a La Spezia L - facebook.com facebook