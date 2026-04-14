Nella notte a Sansepolcro sono stati imbrattati con vernice rossa diversi edifici pubblici e scuole, con scritte attribuite alla cosiddetta

Sansepolcro (Arezzo), 14 aprile 2026 – Scoppia il caso a Sansepolcro, dove scuole ed edifici pubblici sono stati imbrattati nella notte con vernice rossa e scritte riconducibili alla "famiglia nel bosco", analoghe a quelle già comparse in altri episodi avvenuti anche a Vasto. I muri di alcuni luoghi istituzionali cittadini sono stati trovati al mattino vandalizzati, soprattutto in aree frequentate quotidianamente da studenti e personale scolastico. L'amministrazione comunale ha definito il fatto inaccettabile e un attacco al bene pubblico e al decoro della città. Alla condanna si aggiunge anche quella dei Riformisti, che parlano di un episodio grave e irresponsabile, sottolineando la necessità "di respingere con fermezza ogni forma di vandalismo che colpisca scuole, istituzioni e spazi pubblici".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave raid vandalico in favore della famiglia nel bosco toscana: scritte spray su vari edifici pubblici

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