Guasto alla rete idrica interventi e sospensione temporanea in zona Duomo

Durante i lavori di miglioramento del sistema fognario nell’area del Duomo, i tecnici di Amam hanno scoperto una perdita significativa in una tubazione idrica. Questa situazione ha richiesto interventi immediati per riparare la perdita e ha portato alla temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua nella zona interessata. Nessuna informazione è stata comunicata su altre ripercussioni o sulla durata dei lavori. La riparazione è ancora in corso.

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