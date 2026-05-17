Guasto alla rete idrica interventi e sospensione temporanea in zona Duomo

Da messinatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i lavori di miglioramento del sistema fognario nell’area del Duomo, i tecnici di Amam hanno scoperto una perdita significativa in una tubazione idrica. Questa situazione ha richiesto interventi immediati per riparare la perdita e ha portato alla temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua nella zona interessata. Nessuna informazione è stata comunicata su altre ripercussioni o sulla durata dei lavori. La riparazione è ancora in corso.

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Nel corso dei lavori per l’efficientamento del sistema fognario che serve l’area circostante al Duomo, i tecnici di Amam hanno rinvenuto una copiosa perdita da una tubazione idrica che ha comportato la duplice necessità di intervenire e sospendere l’erogazione di acqua attraverso la rete di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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