La vip di Canale 5 incinta in sala operatoria | Panico e pianti

Una nota protagonista di Canale 5, di 29 anni, è finita sotto i riflettori non per un post o una foto condivisa, ma per un episodio che ha coinvolto una sala operatoria. La donna ha raccontato di aver vissuto momenti di panico e pianti durante un intervento, suscitando grande preoccupazione tra i suoi follower. La vicenda ha generato molta attenzione sui social e tra chi la segue.

La vip, 29 anni, torna al centro dell’attenzione non per un progetto social o per un momento di famiglia condiviso con i follower, ma per un episodio che nelle ultime ore ha preoccupato moltissimo chi la segue. L’influencer, tra le più popolari in Italia, può contare su una community vastissima: 1,1 milioni di follower su Instagram, altri 175 mila su TikTok e 6,6 milioni di “mi piace” sulla piattaforma video. Numeri che raccontano la forza del suo seguito, costruito negli anni tra televisione, vita privata e racconto quotidiano. Il pubblico l’ha conosciuta nel 2019 grazie a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in cui è nata anche la storia d’amore, oggi suo compagno e padre dei suoi figli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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