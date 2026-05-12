Uno studente ha scattato una fotografia che mostra le infiltrazioni d’acqua dal soffitto della sua aula. La scuola ha risposto avviando un procedimento disciplinare nei confronti dell’alunno, il quale ha successivamente ricevuto una diffida da parte della famiglia. La situazione sarà probabilmente discussa dal consiglio di classe, in attesa di ulteriori decisioni.

Una fotografia per denunciare le infiltrazioni d’acqua dal soffitto della sua aula gli è costata l’avvio di un procedimento disciplinare che, con ogni probabilità, sarà esaminato dal consiglio di classe. È accaduto all’istituto “Pertini” della di Pordeone, frequentato dal quindicenne che, in queste ore, ha ricevuto una nota sul registro elettronico. La vicenda si è trasformata in uno scontro tra la preside, Alessandra Rosset, e il padre del ragazzo, che ha inviato una diffida nei confronti della dirigente scolastica. Con la famiglia si è schierato anche Antonio Sorella, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’istituto, che ha voluto ascoltare il giovane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Studente fotografa infiltrazioni in aula: scatta la nota disciplinare, ma la famiglia diffida la scuola

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