GTA 6 dubbi crescenti tra i leaker Henderson | Nessun ritardo ma nulla di concreto fino a luglio

Le voci su GTA 6 continuano a suscitare dubbi tra gli appassionati e gli analisti, anche dopo la diffusione di alcune email da parte di un rivenditore al dettaglio. Un esperto del settore ha dichiarato che non ci sono ritardi ufficiali, ma che nessuna informazione concreta è emersa prima di luglio. La questione rimane avvolta da un alone di incertezza, nonostante le recenti fughe di notizie e le speculazioni che circolano sulla data di uscita e sui dettagli del gioco.

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Esiste ancora un alone di mistero che aleggia intorno a GTA 6. Non è bastata la fuga di email di Best Buy per confermare le voci che anticipano nuovi dettagli sul tanto atteso titolo di Rockstar. Lo stesso Tom Henderson di Insider Gaming ha affermato di non aver sentito ulteriori dettagli che possono confermare l’uscita del terzo trailer per domani, 18 maggio. È molto probabile che sarà necessario aspettare la fine di luglio per l’inizio della commercializzazione e ben altro ancora. Cosa pensa Henderson delle voci su GTA 6. Il fermento non si è attenuato, ma dai leaker arrivano pareri affini sul fatto che il 18 maggio non dobbiamo aspettarci nulla di particolarmente entusiasmante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - GTA 6, dubbi crescenti tra i leaker. Henderson: «Nessun ritardo, ma nulla di concreto fino a luglio» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GTA 6: codice sorgente rubato, rischio concreto per lo sviluppoLa sicurezza informatica di Rockstar Games è stata nuovamente messa alla prova da nuove dichiarazioni attribuite ad Arion Kurtaj, l’hacker già... Malamovida, le due stangate. Il Comune verserà 257mila euro: "Ma nessun rimedio concreto"di Andrea Gianni Una sentenza riguarda corso Garibaldi, l’altra invece il quartiere Lazzaretto-Melzo, a Porta Venezia. GTA 6, dubbi crescenti tra i leaker. Henderson: Nessun ritardo, ma nulla di concreto fino a luglioEsiste ancora un alone di mistero che aleggia intorno a GTA 6. Non è ... msn.com Non aspettatevi preordini e trailer di GTA 6 domani: pare si dovrà attendere ancora mesiSecondo quanto indicato da Tom Henderson, i preordini di GTA 6 non saranno possibili prima di qualche mese. Vediamo tutto quello che sappiamo a riguardo. multiplayer.it