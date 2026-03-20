Il Comune dovrà pagare complessivamente 257mila euro a seguito di due sentenze relative a episodi legati alla malamovida. La prima riguarda corso Garibaldi, mentre la seconda coinvolge il quartiere Lazzaretto-Melzo, vicino a Porta Venezia. Entrambe le decisioni giudiziarie sono state emesse in esito a procedimenti legali contro l’amministrazione comunale. Non sono stati adottati interventi risolutivi concreti per i problemi sollevati.

di Andrea Gianni Una sentenza riguarda corso Garibaldi, l’altra invece il quartiere Lazzaretto-Melzo, a Porta Venezia. Entrambe condannano il Comune di Milano a risarcire i residenti che avevano presentato ricorso al Tribunale civile contro i danni provocati dal rumore della malamovida. Ieri il caso è approdato davanti alla commissione di Palazzo Marino, con due delibere illustrate dall’assessore alle Opere pubbliche e protezione civile Marco Granelli (dovranno essere votate dal Consiglio comunale) su "debiti fuori bilancio" per un totale di circa 257mila euro. L’amministrazione verserà il dovuto ai residenti, in attesa che vengano discussi i ricorsi in appello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malamovida, le due stangate. Il Comune verserà 257mila euro: "Ma nessun rimedio concreto"

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