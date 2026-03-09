Un hacker noto come Arion Kurtaj, già responsabile di un leak nel 2022, ha dichiarato di aver rubato il codice sorgente di GTA 6. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza informatica di Rockstar Games, mentre il rischio di ulteriori problemi nello sviluppo del gioco si fa più concreto. La vicenda evidenzia ancora una volta vulnerabilità nei sistemi di protezione della società.

La sicurezza informatica di Rockstar Games è stata nuovamente messa alla prova da nuove dichiarazioni attribuite ad Arion Kurtaj, l’hacker già responsabile del clamoroso leak del 2022. Secondo le ultime indiscrezioni emerse dalla detenzione britannica dell’ex criminale informatico, il codice sorgente di Grand Theft Auto VI sarebbe già finito in mani non autorizzate, anche se non risulta ancora visibile pubblicamente su internet. L’informazione arriva attraverso canali cifrati e non verificabili direttamente, ma la potenziale esposizione del cuore tecnico del gioco più atteso della storia videoludica rappresenta un rischio concreto per lo sviluppo del titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GTA 6: codice sorgente rubato, rischio concreto per lo sviluppo

