Zungoli borgo autentico nel cuore dell’Irpinia

Zungoli è un borgo situato nel cuore dell’Irpinia, caratterizzato da un ritmo di vita tranquillo e da un forte senso di comunità. Il paese offre un contatto diretto con le tradizioni locali e una gastronomia rinomata, ideale per chi desidera trascorrere una giornata primaverile in un ambiente autentico. La sua posizione e le sue caratteristiche lo rendono uno dei borghi più apprezzati della regione Campania.

Marigliano, strisce blu: ora si paga con Telepass. Come funziona il nuovo servizio Trasporti, Nappi (Lega): revoca del rating di legalità a Dussmann, Fico cosa dice del mega appalto aggiudicato da Eav? Serie B Femminile. Nextra Napoli, dominio a Benevento: si chiude la regular season al quinto posto Dopo Pasqua, il ritorno alla normalità (con gusto): perché è il momento perfetto per concedersi ancora qualcosa di buono Ritmo lento, contatto umano e gastronomia eccellente: tutto il necessario per trascorrere una bella giornata di primavera in uno dei borghi campani più belli d’Italia. Ultimo nell’elenco alfabetico dei partecipanti; finale in vetta, sul podio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Zungoli, borgo autentico nel cuore dell’Irpinia Borghi d’Italia, Zungoli conquista il podio e rilancia l’IrpiniaTempo di lettura: 2 minuti Zungoli conquista il terzo posto nella classifica nazionale dei borghi d’Italia, un risultato di grande valore che porta... L'associazione "Resto in Irpinia" propone la scoperta dell'autentico turismo enogastronomico tra natura e tradizioneC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Il... Temi più discussi: Zungoli sul podio dei borghi d’Italia: terzo posto nazionale per il borgo irpino; Zungoli sul podio del Borgo dei Borghi: terzo posto nazionale per il gioiello irpino; Emergenza nei Borghi d’Italia: la bellezza a rischio tra maltempo e abbandono. Zungoli, Campania | Finalista a Il Borgo dei Borghi 2026: un paese sospeso nel tempo e icona di turismoNel centro dell'Irpinia troviamo Zungoli, un particolare borgo che attrae il turismo nella regione Campania e che mostra tanti interessanti spunti. ilsussidiario.net Zungoli con i bambini: il borgo irpino arrivato terzo al Borgo dei Borghi 2026Dopo il terzo posto al Borgo dei Borghi 2026, Zungoli può diventare una meta da segnare per una gita in famiglia. Tra castello, vicoli di pietra, grotte scavate nel borgo e un’atmosfera tranquilla, qu ... nostrofiglio.it Il borgo di #ZUNGOLI è il 3° borgo più bello d’Italia nel 2026 secondo la classifica de “Il Borgo dei Borghi” - facebook.com facebook