Ieri mattina, un uomo di circa 40 anni è deceduto improvvisamente davanti ai genitori. Poco prima di morire, aveva chiamato il servizio di onoranze funebri in cui lavorava da molti anni, preoccupato di non sentirsi bene e di assicurarsi che i colleghi coprissero il suo turno. L'uomo, noto per la sua disponibilità, è stato colto da un malore improvviso e fatale. La tragedia si è consumata mentre si trovava con i genitori.

Pistoia, 14 aprile 2026 – Ieri mattina aveva chiamato nella sede delle Onoranze funebri della Croce Verde, dove lavorava da una vita, per avvisare che non si sentiva bene e per assicurarsi che il turno fosse coperto, che ci fossero i colleghi, scrupoloso e disponibile come era. Poi si era recato a casa dei genitori. Ed è stato lì, davanti agli occhi increduli del babbo e della mamma, che Marco Marraffino, 46 anni, si è accasciato, stroncato da un malore improvviso, che non gli ha dato scampo. I genitori hanno subito chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Verde di Chiazzano, i suoi colleghi ed amici. Ma anche l’automedica del 118.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore davanti ai genitori, Marco stroncato da un malore: “L’avevo sentito poco prima”

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