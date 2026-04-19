Maierato grande partecipazione per la presentazione del libro Sessanta favole in dialetto al Centro Studi Culturali

Il 18 aprile si è tenuta al Centro Studi Culturali di Maierato la presentazione del libro “Sessanta favole in dialetto”. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di cittadini e appassionati di cultura locale, attirando l’interesse della comunità. La manifestazione ha coinvolto presenti che hanno ascoltato le letture e partecipato alle discussioni, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale attraverso questa iniziativa letteraria.

Si è svolto ieri, 18 aprile, presso il Centro di Studi Culturali (CAS) di Maierato, un partecipato evento letterario che ha richiamato l’attenzione della comunità locale e degli appassionati di cultura popolare. L’iniziativa è stata promossa dal gruppo degli over 50 con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Al centro dell’incontro la presentazione del volume “Sessanta favole in dialetto” di Domenico Burello, pubblicato da Marilisa Maruccio, un’opera che valorizza la tradizione orale e linguistica del territorio attraverso racconti e narrazioni in vernacolo. L’evento si è aperto con il saluto istituzionale del sindaco Rizzello, accolto da un lungo applauso del pubblico presente, che ha affollato la sala dimostrando grande interesse per l’iniziativa culturale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Maierato, grande partecipazione per la presentazione del libro “Sessanta favole in dialetto” al Centro Studi Culturali Notizie correlate “Il possibile come orizzonte”: al centro studi “Pio La Torre” la presentazione del libro di Calogero LaneriStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) S’intitola “Il... “Frammenti di Sicilia”: la presentazione del libro di Franco Garufi al Centro Studi Pio La TorreUn itinerario tra le contraddizioni dell'isola, attraverso la sintetica ricostruzione di alcune controverse vicende che l'hanno segnata nel corso del...