University Sports Day grande successo per la terza edizione

Da ilpiacenza.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa la terza edizione di University Sports Day, evento che ha visto la partecipazione di oltre 250 studenti e rappresentanti di associazioni. Durante la giornata si sono svolti vari tornei e attività di sport inclusivo, coinvolgendo i presenti in momenti di aggregazione. La manifestazione si è conclusa con la consegna di coppe e medaglie, seguita dal tradizionale terzo tempo, momento di convivialità tra i partecipanti.

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University Sports Day, un grande successo per la terza edizione. Oltre 250 studenti e rappresentanti di associazioni coinvolti in una giornata di tornei, sport inclusivo e aggregazioneSi è conclusa con la consegna di coppe, medaglie e con il tradizionale terzo tempo l'edizione 2026 dello.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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