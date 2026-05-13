University Sports Day grande successo per la terza edizione

Si è appena conclusa la terza edizione di University Sports Day, evento che ha visto la partecipazione di oltre 250 studenti e rappresentanti di associazioni. Durante la giornata si sono svolti vari tornei e attività di sport inclusivo, coinvolgendo i presenti in momenti di aggregazione. La manifestazione si è conclusa con la consegna di coppe e medaglie, seguita dal tradizionale terzo tempo, momento di convivialità tra i partecipanti.

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