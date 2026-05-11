Il Trail del Falterona si è svolto tra i sentieri e i boschi delle Foreste Casentinesi, attirando circa 300 partecipanti. La gara ha visto atleti affrontare percorsi in terreni fangosi e attraversare paesaggi suggestivi del Casentino. La manifestazione ha trasformato la cittadina di Stia nella meta principale di chi desiderava un’esperienza di corsa immersa nella natura.

Tra boschi, sentieri e scorci mozzafiato delle Foreste Casentinesi, il Trail del Falterona ha richiamato circa 300 atleti trasformando Stia nella capitale della corsa in mezzo alla natura. La manifestazione, organizzata da Avis Pratovecchio, ha confermato ancora una volta quanto il connubio tra sport e territorio sappia attirare appassionati da tutta la Toscana e non solo. Due i percorsi previsti: uno da 14 chilometri e uno più impegnativo da 28, entrambi immersi nei paesaggi del Casentino, con il suggestivo passaggio nei pressi del Castello di Romena. Alle 9 del mattino il via da Stia, con il lungo serpentone di runner subito inghiottito da boschi e sentieri, regalando uno spettacolo da cartolina.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Trail del Falterona, 300 scarpe nel fango e il Casentino fa il pieno di fatica e panorama

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