"Signori, la protagonista del giorno ". Con un'ironia che confina con la faccia tosta, Massimo Gramellini presenta con questa formula Ilaria Salis, ospite sabato sera di In altre parole su La7. L'espressione è eufemistica: poche ore prima è scoppiato un nuovo bubbone intorno alla europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. Sabato mattina l'attivista antifascista era in hotel a Roma, pronta per sfilare alla manifestazione di piazza " No Kings " organizzata dal mondo antagonista contro la guerra in Iran. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47030749 Quando la polizia, su segnalazione delle autorità tedesche, la identifica (senza entrare nella stanza) e le chiede se sia in possesso di armi od oggetti contundenti, l'eurodeputata inizia a gridare alla intimidazione e alla repressione di governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Gramellini in ginocchio da Ilaria Salis: come si presenta su La7

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