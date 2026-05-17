La partita tra Gragnolese e Massarosa si prepara a essere un evento importante per entrambe le squadre. La società locale ha espresso fiducia nel proprio team, sottolineando l'importanza di credere fino in fondo nelle proprie possibilità. La stagione in corso ha già portato diversi risultati positivi e questa sfida rappresenta un'occasione per consolidare i progressi fatti finora. Il match si svolgerà nel pomeriggio, attirando l'attenzione di tifosi e appassionati della zona.

Quello che la Gragnolese si appresta a vivere è un pomeriggio da sogno. Una di quelle giornate che possono arricchire ulteriormente una stagione già straordinaria, vicina al miracolo sportivo per una società che ha appena sei anni di vita. E chi pensa sia un’esagerazione dovrebbe ripercorrere l’intera annata delle Aquile biancoverdi: iniziata con l’amara separazione dal tecnico-promozione Grandetti, costretto a lasciare la squadra tanto cara al presidente Paolo Vallerini, e proseguita poi sotto la guida di Marco Mencatelli. L’attesa per questa nuova impresa made in Lunigiana è di quelle che mettono in fermento anche i cuori più tiepidi: trepidazione, impazienza e un filo di frenesia accompagnano la vigilia della grande sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gragnolese-Massarosa promette spettacolo. Pennucci: "Dobbiamo crederci fino in fondo"

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