Jonas e Giulio show peccato non crederci fino in fondo

Durante il Giro d'Italia, una breve salita ha già mostrato le potenzialità dei due principali favoriti alla vittoria, Vingegaard e Pellizzari. Jonas e Giulio, protagonisti del confronto, hanno dato segnali chiari delle loro capacità in questa fase della corsa. La gara si sta delineando come uno scontro tra i due per il traguardo finale, con la salita che ha già svelato qualche primo elemento di tensione tra i concorrenti.

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