Jonas e Giulio show peccato non crederci fino in fondo

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Giro d'Italia, una breve salita ha già mostrato le potenzialità dei due principali favoriti alla vittoria, Vingegaard e Pellizzari. Jonas e Giulio, protagonisti del confronto, hanno dato segnali chiari delle loro capacità in questa fase della corsa. La gara si sta delineando come uno scontro tra i due per il traguardo finale, con la salita che ha già svelato qualche primo elemento di tensione tra i concorrenti.

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Per chi non lo avesse ancora capito, questo Giro d’Italia vive soprattutto sulla sfida tra Jonas Vingegaard, il Re Pescatore, e Giulio Pellizzari, il Duca di Camerino. Un duello generazionale, tra il ventinovenne danese che bussa alla leggenda per aggiungere il Giro ai due Tour (2022 e ’23) e alla Vuelta (2025), e il più atteso dei giovani italiani (22 anni), che si affida alle più spavalde speranze. Il suo nome solletica ogni fantasia, perché non vinciamo la maglia rosa da Nibali 2016 e non saliamo sul podio dal 2021 (Caruso 2° dietro Bernal). Bene, è bastata una prima salita in miniatura nella campagna dei Balcani per accendere la loro rivalità e metterli in testa al gruppo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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