Jonas e Giulio show peccato non crederci fino in fondo
Durante il Giro d'Italia, una breve salita ha già mostrato le potenzialità dei due principali favoriti alla vittoria, Vingegaard e Pellizzari. Jonas e Giulio, protagonisti del confronto, hanno dato segnali chiari delle loro capacità in questa fase della corsa. La gara si sta delineando come uno scontro tra i due per il traguardo finale, con la salita che ha già svelato qualche primo elemento di tensione tra i concorrenti.
Per chi non lo avesse ancora capito, questo Giro d’Italia vive soprattutto sulla sfida tra Jonas Vingegaard, il Re Pescatore, e Giulio Pellizzari, il Duca di Camerino. Un duello generazionale, tra il ventinovenne danese che bussa alla leggenda per aggiungere il Giro ai due Tour (2022 e ’23) e alla Vuelta (2025), e il più atteso dei giovani italiani (22 anni), che si affida alle più spavalde speranze. Il suo nome solletica ogni fantasia, perché non vinciamo la maglia rosa da Nibali 2016 e non saliamo sul podio dal 2021 (Caruso 2° dietro Bernal). Bene, è bastata una prima salita in miniatura nella campagna dei Balcani per accendere la loro rivalità e metterli in testa al gruppo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podioSiamo entrati ormai nella settimana che porta all’attesissimo via dalla Bulgaria per il Giro d’Italia 2026.
Evenepoel-Vingegaard, tandem show in pianura: poi Remco cade e Jonas si rialza per il fair playL’arrivo in salita più duro del Giro di Catalogna è giovedì, si arriva ai 2143 metri di quota di Vallter, località sciistica nei Pirenei a nord di...