Graduatorie del concorso PNRR3 grande attesa per 58.135 vincitori + 30% idonei

Le procedure del concorso PNRR3 sono state concluse alcune settimane fa, ma le graduatorie non sono ancora state rese pubbliche. Sono attese 58.135 vincitori e circa il 30% di idonei che potrebbero essere chiamati in seguito. La pubblicazione delle graduatorie rappresenta un passaggio fondamentale per i partecipanti che attendono notizie da tempo. La mancanza di comunicazioni ufficiali ha generato una crescente attesa tra i candidati interessati.

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