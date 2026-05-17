Graduatorie del concorso PNRR3 grande attesa per 58.135 vincitori + 30% idonei
Le procedure del concorso PNRR3 sono state concluse alcune settimane fa, ma le graduatorie non sono ancora state rese pubbliche. Sono attese 58.135 vincitori e circa il 30% di idonei che potrebbero essere chiamati in seguito. La pubblicazione delle graduatorie rappresenta un passaggio fondamentale per i partecipanti che attendono notizie da tempo. La mancanza di comunicazioni ufficiali ha generato una crescente attesa tra i candidati interessati.
Procedure del concorso PNRR3 concluse da settimane ma graduatorie ancora non pubblicate. Cresce l'attesa per una procedura importante, che produrrà 58.135 vincitori + il 30% di idonei per ogni classe di concorso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso PNRR3: Fai Questo Calcolo e Sai Subito Se Hai Vinto il Posto
Sullo stesso argomento
Elenchi regionali per il ruolo: vincitori e idonei del concorso PNRR3 potranno partecipare solo dal 2027Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli...
Immissioni in ruolo 2026: graduatorie concorso PNRR3 saranno pubblicate entro il 30 giugno per rispettare i target del PNRR?Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa...
Buongiorno a tutti! Si hanno novità sulla pubblicazione delle graduatorie PNRR3? In molte regioni alcune classi di concorso hanno concluso la valutazione titoli da settimane, se non mesi. Perché ancora nessun USR ha pubblicato? Forse ci sono delle direttiv - Facebook facebook
Graduatorie concorso docenti PNRR3: quando saranno pubblicate?C'è fermento tra i candidati che hanno superato anche la prova orale del concorso PNRR3 sono in attesa di conoscere quale posizione occuperanno in graduatoria. Ne parliamo con Marco Vulcano sindacalis ... orizzontescuola.it
Graduatorie concorso docenti PNRR3, non sono previste entro il 6 maggio. Ecco perchéGraduatorie concorso docenti PNRR3: a che punto è la procedura per infanzia e primaria e DD n. 2939/2025 per secondaria? orizzontescuola.it