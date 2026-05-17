Gp di Catalogna di MotoGp Di Giannantonio trionfa Gara falcidiata dagli incidenti

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si è concluso con la vittoria di Fabio Di Giannantonio, in una gara caratterizzata da numerosi incidenti e cadute. La corsa si è svolta a Barcellona il 17 maggio 2026, e ha visto vari piloti coinvolti in incidenti che hanno influenzato il risultato finale. La competizione è stata segnata da momenti di tensione e sorprese, con la vittoria di Di Giannantonio che ha dominato una gara condizionata da imprevisti e cadute multiple.

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