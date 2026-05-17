Gp di Catalogna di MotoGp Di Giannantonio trionfa Gara falcidiata dagli incidenti
Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si è concluso con la vittoria di Fabio Di Giannantonio, in una gara caratterizzata da numerosi incidenti e cadute. La corsa si è svolta a Barcellona il 17 maggio 2026, e ha visto vari piloti coinvolti in incidenti che hanno influenzato il risultato finale. La competizione è stata segnata da momenti di tensione e sorprese, con la vittoria di Di Giannantonio che ha dominato una gara condizionata da imprevisti e cadute multiple.
Barcellona, 17 maggio 2026 – E’stato Fabio Di Giannantonio a vincere un Gran Premio di Catalogna, a Barcellona, che ha visto accadere colpi di scena e cadute. Un terribile incidente al 12esimo giro ha fermato temporaneamente la gara. Alla curva 10, Pedro Acosta ha ‘rotto’ il rettilineo e in seguito Alex Marquez lo ha preso ed è così caduto in pista. La moto dello spagnolo è andata distrutta al colpo ricevuto e la gara è stata immediatamente interrotta. Letteralmente volata in pista, con la ruota interiore che ha colpito la moto dello stesso Giannantonio. Marquez è stato portato via in ambulanza e gli altri piloti coinvolti hanno ripreso la gara. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
MotoGP Catalogna | Follia a Barcellona! Di Giannantonio trionfa dopo DUE Bandiere Rosse
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