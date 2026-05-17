Durante il Gran Premio di Catalogna, sesta prova del Motomondiale, si è verificato un incidente che ha coinvolto due piloti. Uno di loro ha tamponato l’altro, causando una caduta che ha portato uno dei piloti a volare in aria. L’evento ha portato alla sospensione temporanea della gara e il pilota coinvolto è stato trasferito in ospedale per accertamenti. La corsa è ripresa successivamente con una bandiera rossa.

Roma, 17 magigo 2026 – Brutto incidente nel Gran Premio di Catalogna a Barcellona, sesta gara del Motomondiale. La gara è stata interrotta al giro 12 per bandiera rossa dopo che alla curva 10. Pedro Acosta con la Ktm si è bloccato improvvisamente in rettilineo, Alex Marquez lo ha preso in pieno ed è caduto con la moto che che si è ribaltata più volte distruggendosi. Un pezzo del veicolo ha colpito Fabio Di Giannantonio, a sua volta finito a terra. Come comunicato dalla direzione di gara, Alex Marquez (portato subito via in ambulanza) e tutti i piloti rimasti coinvolti nell'incidente sono coscienti. Ora la gara ripartirà sulla distanza di 13 giri, con posizioni cristallizzate all'undicesimo giro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gp Catalogna, gara interrotta. Alex Marquez tampona Acosta e vola in aria: portato in ospedale

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