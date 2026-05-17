Gp Catalogna Alex Marquez tampona Acosta e vola in aria | portato in ospedale Nuovo schianto dopo la ripartenza | accertamenti anche per Zarco
Durante la sesta gara del Gran Premio di Catalogna, sono avvenuti due incidenti in rapida successione. Nel primo, Alex Marquez ha tamponato un altro pilota, perdendo il controllo e volando in aria, dopodiché è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Poco dopo, un altro pilota è stato coinvolto in un incidente dopo la ripartenza della corsa, portando anche per lui controlli medici. La gara ha subito uno stop temporaneo a causa degli incidenti.
Roma, 17 maggio 2026 – Due brutti incidenti in pochi minuti. Inizia male la sesta gara del Gran Premio di Catalogna di MotoGp a Barcellona. Al giro 12 il primo stop. La gara viene interrotta per bandiera rossa dopo che alla curva 10 Pedro Acosta con la Ktm si blocca improvvisamente in rettilineo, Alex Marquez lo prende in pieno e cade con la moto che che si ribalta più volte distruggendosi. Un pezzo del veicolo colpisce Fabio Di Giannantonio, a sua volta finito a terra. epa12967513 Spanish MotoGP rider Alex Marquez is assisted by paramedics after crashing during the Moto GP race of the Grand Prix of Catalonia at the Circuit de Barcelona-Catalunya racetrack in Montmelo, Barcelona, Spain, 17 May 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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