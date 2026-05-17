Gp Catalogna Alex Marquez tampona Acosta e vola in aria | portato in ospedale Nuovo schianto dopo la ripartenza | accertamenti anche per Zarco

Durante la sesta gara del Gran Premio di Catalogna, sono avvenuti due incidenti in rapida successione. Nel primo, Alex Marquez ha tamponato un altro pilota, perdendo il controllo e volando in aria, dopodiché è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Poco dopo, un altro pilota è stato coinvolto in un incidente dopo la ripartenza della corsa, portando anche per lui controlli medici. La gara ha subito uno stop temporaneo a causa degli incidenti.

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