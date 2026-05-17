Durante il Gran Premio di Barcellona, si è verificato un secondo incidente grave che ha coinvolto tre piloti in curva 1. I motociclisti interessati sono stati Bagnaia, Marini e Zarco. Un video dell’accaduto mostra chiaramente la dinamica dello scontro, che ha causato preoccupazioni e interruzioni nella gara. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle condizioni dei piloti coinvolti. La direzione di gara sta analizzando le immagini per determinare eventuali responsabilità.

MotoGp, il secondo brutto incidente del GP Barcellona, quello in curva 1 con coinvolti Bagnaia, Marini e Johann Zarco. Il francese è stato caricato in ambulanza ed è stato trasportato al centro medico, ma secondo il team Lcr "non è in condizioni critiche", ma con una sospetta frattura di un femore. Si sono rialzati invece Bagnaia e Marini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Barcellona, il video dell'incidente Zarco-Bagnaia-Marini

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GP di Catalunya, incidente in ripartenza a Barcellona, coinvolti Pecco Bagnaia, Zarco e Marini

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