Gorizia | 47 artigiani accendono il centro con GO Makers

A Gorizia, 47 artigiani hanno aperto le porte dei loro spazi per l’evento GO Makers, portando luce e attività nel centro cittadino. Tra le vie del centro sono stati organizzati circa 30 appuntamenti, che si svolgono tra vicoli e piazze, offrendo l’opportunità di scoprire le creazioni e i processi di lavorazione. Le botteghe storiche si integrano con i nuovi atelier di design, creando un mix tra tradizione e innovazione.

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? Domande chiave Dove si nascondono i 30 appuntamenti tra i vicoli di Gorizia?. Come cambiano le botteghe storiche con i nuovi atelier di design?. Chi sono gli esperti che guideranno i laboratori didattici per giovani?. Cosa accadrà sabato pomeriggio con l'iniziativa del Gelato Solidale?.? In Breve 47 artigiani e 5 esperti gastronomici coinvolti in oltre 30 appuntamenti nel borgo.. Workshop di teatro e laboratori didattici per coinvolgere le nuove generazioni locali.. Mostre fotografiche di Ilaria Tassini e Carlo Sclauzero presso Casa Krainer e The Circle.. Sabato ore 15 distribuzione di 70 chili di gelato per raccolta fondi Caritas.. Sabato 16 maggio 2026, via Rastello 43 a Gorizia ha ospitato l’inaugurazione di GO Makers, la kermesse che trasforma il centro storico in un laboratorio diffuso tra artigianato e sapori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia: 47 artigiani accendono il centro con GO Makers ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gorizia si anima: 47 artigiani e 32 appuntamenti con Go Makers? Domande chiave Dove si svolgeranno i laboratori pratici di ceramica e legno? Come potrai assistere dal vivo alla creazione di un oggetto? Chi... Il fascino dell'handmade torna in piazza con la mostra mercato "Artigiani al Centro"Domenica 17 maggio, dalle 9:30 alle 19, torna in piazza Tre Martiri, Artigiani al Centro, la mostra mercato dedicata al mondo dell’artigianato...