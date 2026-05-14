Gorizia si anima | 47 artigiani e 32 appuntamenti con Go Makers

A Gorizia si stanno svolgendo numerosi eventi legati all’artigianato, con 47 artigiani coinvolti e 32 appuntamenti programmati. Tra le attività previste ci sono laboratori pratici di ceramica e legno, durante i quali i partecipanti potranno vedere dal vivo come vengono realizzati gli oggetti. I dettagli sulle location dei laboratori e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito dedicato all’iniziativa.

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? Domande chiave Dove si svolgeranno i laboratori pratici di ceramica e legno?. Come potrai assistere dal vivo alla creazione di un oggetto?. Chi preparerà 70 chili di gelato per la beneficenza?. Quali percorsi collegheranno le botteghe nel centro storico?.? In Breve 32 appuntamenti tra laboratori, mostre e degustazioni in varie zone del centro storico.. Sabato 16 maggio ore 15 piazza Cavour gelato solidale per Caritas diocesana.. Chef Chiara Canzoneri e gelatiere Roberto Comelli gestiscono i presidi gastronomici.. Mostre fotografiche di Ilaria Tassini e Carlo Sclauzero presso Casa Krainer e The Circle.. Il 16 e il 17 maggio, il centro storico di Gorizia si trasformerà in un laboratorio diffuso con l’evento Go Makers, che porterà 47 artigiani e 5 esperti del gusto a occupare le strade della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia si anima: 47 artigiani e 32 appuntamenti con Go Makers ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prato si accende: 32 appuntamenti per esplorare il potere del desiderio? Cosa sapere Prato ospita dal 5 al 7 giugno la seconda edizione del Seminare Idee Festival. Mossa si anima: 15 appuntamenti per scoprire come abitare il mondo? Cosa scoprirai Come influiscono i rifiuti marini sulla fauna del nostro territorio? Quali esperti spiegheranno la gestione dei suoli nel Preval?...