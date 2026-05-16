Il fascino dell' handmade torna in piazza con la mostra mercato Artigiani al Centro

Domenica 17 maggio, dalle 9:30 alle 19, torna in piazza Tre Martiri, Artigiani al Centro, la mostra mercato dedicata al mondo dell’artigianato handmade, del design creativo e della manifattura di qualità. Un appuntamento all’insegna del bello, della ricerca e delle piccole realtà produttive. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Entre Rhin et Moselle : trésors cachés dAlsace et Lorraine | Trésors du Patrimoine

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