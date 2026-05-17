Google Pixel 10 5G | test Tensor G5 autonomia e foto 2026

Un nuovo smartphone della linea Pixel 10 5G è stato annunciato, dotato del processore Tensor G5. Le prime prove indicano miglioramenti nelle prestazioni, con particolare attenzione all’autonomia della batteria e alla qualità delle foto scattate. La presentazione ufficiale è prevista per il 2026. Nel testo sono presenti link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione in caso di acquisti, senza costi aggiuntivi per gli utenti.

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Google Pixel 10 Pro XL After 6 Months - Should You Buy It

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