Pixel 10 a soli 549€ | il nuovo chip Tensor G5 sfida i rivali su Amazon

Su Amazon è stato messo in vendita il Google Pixel 10 al prezzo di 549 euro. Il dispositivo monta il nuovo chip Tensor G5, che ha attirato l’attenzione nel settore degli smartphone di alta gamma. La promozione ha suscitato interesse tra gli acquirenti, considerando il prezzo competitivo rispetto ad altri modelli di fascia alta. La disponibilità di questo prodotto ha generato discussioni tra gli appassionati di tecnologia.

Un’opportunità di mercato che scuote il segmento dei top di gamma vede il Google Pixel 10 protagonista su Amazon, dove il dispositivo con processore Tensor G5 è disponibile per l’acquisto a soli 549 euro. La promozione, che abbatte il prezzo originale di 899 euro, rappresenta un ribasso del 39% sul modello dotato di 128 GB di memoria interna, rendendo questo flagship accessibile a una fascia di utenti più ampia rispetto al lancio ufficiale. Il salto tecnologico del chip Tensor G5 e la gestione termica. utilizza lo smartphone intensamente durante la giornata, la vera svolta non risiede solo nel risparmio economico, ma nell’architettura interna del dispositivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pixel 10 a soli 549€: il nuovo chip Tensor G5 sfida i rivali su Amazon Notizie correlate MacBook Neo crolla su Amazon: il chip A18 Pro a soli 589$Il mercato dei computer portables economici ha registrato un movimento inaspettato questo mercoledì 15 aprile 2026, con il MacBook Neo base che ha... Ex dipendenti google accusati di furto di segreti commerciali legati al chip tensor di pixeluna panoramica sintetica sugli sviluppi legali riguardanti presunti furti di segreti industriali legati alla componente tensor usata nei dispositivi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Google Pixel 10 al minimo storico: lo smartphone da prendere adesso (549€); Offerta Amazon: Google Pixel 10 Pro al minimo storico (Sconto del 27%) e prezzo sotto gli 800€; Pixel 10 usa Rust nel modem per ridurre i bug critici; Pixel 10 è il primo smartphone al mondo con una novità di sicurezza invisibile. Google Pixel 10 in offerta su Amazon: il flagship con Tensor G5 scende a 549€Google Pixel 10 con Tensor G5 a 549€ su Amazon (-39%): il miglior prezzo di sempre per lo smartphone Google con teleobiettivo 5x, display OLED 120Hz e batteria 4970 mAh. tuttoandroid.net Amazon: Pixel 10 con cover inclusa a meno del prezzo senza coverSe siete alla ricerca di uno smartphone all’avanguardia, Amazon vi propone un’occasione davvero imperdibile. Il nuovo Google Pixel 10, noto per le sue prestazioni eccellenti e le funzioni intelligenti ... tomshw.it Comunque, @silvia_salis usa un #iPhone e non un #Pixel. Questo è scandaloso Aspetta .... la #Meloni va in parlamento e lancia la campagna elettorale ed il @pdnetwork & C. cosa fa al posto di incalzare ed inchiodare un governo di totali incapaci sulla g x.com Acquista Google Pixel 10 Pro 256 GB e Google Pixel 10a 128 GB ad un prezzo imperdibile, ti aspettiamo da Expert! facebook