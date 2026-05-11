Dopo il successo del Truist Championship, la stagione golfistica si prepara ad accogliere il secondo major dell’anno, il PGA Championship 2026. La competizione si svolgerà su un percorso composto da 18 buche, come consueto, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario internazionale. La manifestazione si terrà in una sede ancora da definire, con i migliori giocatori al mondo pronti a sfidarsi sui green.

In archivio il Truist Championship, signature event che ha visto trionfare per la prima volta sul tour maggiore il norvegese Kristoffer Reitan, il mondo del golf si appresta a vivere il secondo major in stagione. Da giovedì 14 a domenica 17, infatti, l’ Aronimink Golf Club di Newton Square, in Pennsilvanya, aprirà i battenti alla 108° edizione del PGA Championship, torneo che si disputa dal lontano 1916 (anno della fondazione quando si disputò al Siwanoy Country Club di New York ad appena 6 mesi dalla fondazione della Professional Golfer Association). Situato poco fuori Philadelphia, l’Aronimink Golf Club affonda le sue radici nel 1896. Di qui, nel corso dei decenni, sono passati non solo alcuni dei migliori golfisti di sempre, ma anche alcuni dei tornei più prestigiosi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - PGA Championship 2026: il percorso e le 18 buche

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