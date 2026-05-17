Nel primo incontro tra Godo e Verona, i veneti si sono aggiudicati la vittoria con il punteggio di 3-1. La sfida si è conclusa con diverse prestazioni individuali, tra cui un punto segnato da Gonzalez Freites e due battute valide di Ruggeri. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato durante l’incontro. La partita ha visto diversi cambi e sostituzioni, senza però cambiare l’esito finale della gara.

Godo 1 Verona 3 (gara 1) GODO: A. Casadio cf (04), G. Meriggi rf (14), Gonzalez Freites 2b (13) (Tamburini), Bucchi 1b (03) (Popov 01), Monari dh (04), Ruggeri ss (24), Servidei 3b (02), M. Casadio c (03), Orselli lf (02) (D. Meriggi 01). VERONA: Zoccatelli ss (00), Bonamini c (03), Burato cf (03), Piccoli 2b (02), Nifosì 3b (24), Orrasch 1b (04), Santa Maria Sanchez dh (02), Bighignoli rf (04), Falzi lf (14). Successione: Godo 000 000 001 = 1 bv 4 e 2; Verona 000 120 000 = 3 bv 3 e 1. Lanciatori: Galeotti rl 6.0 bvc 3 bb 1 so 5 pgl 2.62; Geminiani rl 3.0 bvc 0 bb 1 so 3 pgl 3.71. Aldegheri rl 7.2 bvc 3 bb 1 so 11 pgl 2.25; Padovani rl 1.1 bvc 1 bb 1 so 0 pgl 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Godo, lo show di Galeotti non basta. Nel primo match la spunta Verona

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