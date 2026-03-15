Verona ha sconfitto Milano 3-2 in una partita combattuta, con Keita e Souza protagonisti. La squadra ha annullato due match-point e conquistato la vittoria nei playoff, interrompendo la serie di incontri tra le due formazioni. La partita si è conclusa con il punteggio di 25-27 nel primo set, e la sfida si è protratta fino all’ultimo punto.

Verona ha avuto la meglio nel rovente braccio di ferro con Milano e si è imposta per 3-2 (25-27; 20-25; 25-16; 25-22; 17-15) nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile, riuscendo a ruggire dopo due ore e sette minuti di autentica battaglia andate in scena all’Allianz Cloud. Gli scaligeri hanno espugnato la tana dei meneghini e si sono issati sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si merita la semifinale contro la vincente di Civitanova-Trento, la Lube conduce per 2-0). I ragazzi di coach Fabio Soli si sono prodigati in una rabbiosa rimonta dal 0-2, hanno trascinato la contesa al tie-break, hanno annullato due match-point non consecutivi (14-13 e 15-14) e hanno poi firmato il micidiale uno-due che ha chiuso i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Verona firma il ribaltone a Milano: Keita e Souza show, due match-point annullati e 2-0 nei playoff

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