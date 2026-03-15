Curling femminile | la Svizzera cade nel primo match dei Mondiali la Scozia la spunta all’extra end

Nel primo giorno dei Mondiali di curling femminile a Calgary, la Svizzera ha perso il suo primo incontro contro la Scozia, che ha conquistato la vittoria all’extra end. La partita ha visto le due squadre affrontarsi sul ghiaccio canadese in una sfida avvincente, lasciando agli spettatori un'apertura di gare ancora tutte da scoprire in questa edizione 2025.

Va in archivio una prima sessione non poco sorprendente sul ghiaccio di Calgary, città del Canada che ospita da oggi i Campionati Mondiali 2025 di curling, categoria femminile. Quattro i match disputati nella serata italiana, uno di questi già particolarmente importante in ottica Round Robin. Sì perché, pronti-via, la corazzata della Svizzera, argento a Milano Cortina 2026, è caduta al cospetto del Giappone, arrendendosi addirittura con un end di anticipo con il risultato di 6-3, maturato anche grazie a due mani rubate tra terzo e quinto end. Ma ad uscire sconfitte sono state anche le Campionesse Olimpiche in carica della Svezia, costrette a cedere il passo alle padrone di casa per 5-7 dopo due preziosissimi punti siglati al sesto turno senza avere il possesso del martello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling femminile: la Svizzera cade nel primo match dei Mondiali, la Scozia la spunta all’extra end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 1-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: primo punto azzurro nell’end di apertura Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 2-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Una raccolta di contenuti su Curling femminile Temi più discussi: Curling femminile: la Svizzera cade nel primo match dei Mondiali, la Scozia la spunta all’extra end; Fase a gironi - Donne Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Curling, da sabato a Calgary i Mondiali femminili 2026. L’Italia pronta all’impegno iridato; Torna l’Italia del curling: il calendario e gli orari delle azzurre ai Mondiali. Curling femminile: la Svizzera cade nel primo match dei Mondiali, la Scozia la spunta all’extra endVa in archivio una prima sessione non poco sorprendente sul ghiaccio di Calgary, città del Canada che ospita da oggi i Campionati Mondiali 2025 di ... oasport.it Curling femminile: l'Italia debutta contro la SvizzeraL’Italia femminile di curling si prepara al debutto olimpico contro la Svizzera, una delle squadre più temute nel torneo femminile di Milano?Cortina 2026. La sfida, valida per la prima sessione del ... it.blastingnews.com Da sabato 14 a domenica 22 marzo la rassegna iridata femminile di curling sul ghiaccio canadese: subito in avvio durissimo per le azzurre contro coreane e svedesi (neo campionesse olimpiche). "Fiduciosi che le ragazze possano esprimere un buon gioco", l - facebook.com facebook LIVE Italia-Giappone, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per risalire la china - x.com