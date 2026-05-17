Gli Stati Uniti hanno deciso di fermare temporaneamente il dispiegamento di 4.000 soldati in Polonia, coinvolgendo la Seconda Brigata corazzata e la Prima Divisione di Cavalleria. La sospensione arriva senza preavviso e riguarda esclusivamente il contingente in Polonia, mentre il ritiro di forze in Italia e Germania risulta più complesso e non immediato. La decisione ha ripercussioni sul piano militare e strategico, senza ulteriori dettagli dichiarati ufficialmente.

Con una decisione a sorpresa, gli Stati Uniti hanno sospeso il dispiegamento i n Polonia di 4mila soldati della Seconda Brigata corazzata, della Prima Divisione di Cavalleria. La notizia è stata diffusa mercoledì da fonti del Pentagono, provocando sorpresa in quanto la maggior parte dell’equipaggiamento della Brigata corazzata, che avrebbe dovuto dispiegarsi in Polonia e in altri Paesi del fianco orientale della NATO, era già stata spedita in Europa. Non è chiaro se la decisione di bloccare l’invio delle truppe significhi che l’intero dispiegamento verrà annullato o potenzialmente rinviato in un secondo momento, né è chiara la motivazione per questa scelta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli USA fermano il dispiegamento di 4.000 soldati in Polonia. Ma ritirarli da Italia o Germania è più complicato

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US forces launch combat drills in Philippines amid war against Iran

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