USA | bloccata l’artiglieria in Germania e previsti 5.000 soldati in meno

Gli Stati Uniti hanno deciso di bloccare l'invio di artiglieria in Germania e di ridurre di circa 5.000 i soldati presenti nel paese. La misura si inserisce in un quadro di ridimensionamento delle forze militari statunitensi in Europa e solleva domande sulla capacità di difesa del fianco orientale dell’Alleanza atlantica. La decisione di Washington ha causato reazioni nel governo tedesco, che si trova ad affrontare un vuoto nelle forze armate.

? Cosa scoprirai Come influirà il vuoto tecnologico sulla difesa del fianco orientale?. Perché la decisione di Trump colpisce direttamente il governo tedesco?. Quali rischi corre l'Italia se il modello tedesco si estende?. Come reagirà il Congresso americano al ritiro dei 5.000 soldati?.? In Breve Gordon Skip Davis avverte vuoto tecnologico per mancanza Long-Range Fires Battalion. Ritiro 5.000 soldati richiede comunicazione ufficiale al Congresso USA. Logica Trump spinge verso trasferimento costi difesa su nazioni UE. Rischio riduzione capacità proiezione rapida basi strategiche in Italia e Mediterraneo. Il Pentagono ha deciso di bloccare l’invio di un battaglione di artiglieria a lungo raggio in Germania, una mossa che mette in discussione la capacità di deterrenza della NATO sul fianco orientale europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: bloccata l’artiglieria in Germania e previsti 5.000 soldati in meno Notizie correlate USA ritira 5.000 soldati dalla Germania: è una sfida al Congresso? Cosa scoprirai Come può il Presidente ignorare il consenso del Senato sul Ndaa? Perché la Germania è diventata un pedina per lo scontro interno?... Leggi anche: Trump ritira 5000 soldati soldati Usa dalla Germania