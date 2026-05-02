Negli ultimi anni, la presenza militare americana in Europa si è consolidata con circa 40 basi e oltre 90.000 soldati distribuiti tra diversi Paesi. La Germania rappresenta il principale centro di questa presenza, seguita da Italia, Polonia e Gran Bretagna. Recentemente si è parlato di un possibile ritiro di 5.000 militari dalla Germania, un’ipotesi che potrebbe influenzare l’attuale configurazione delle forze statunitensi nel continente.

L’annunciato ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania potrebbe rappresentare il primo tassello di un domino che ridisegnerebbe la presenza americana nella sicurezza del Vecchio Continente rispetto all’attuale assetto che conta almeno 40 basi e oltre 90mila soldati Usa in Europa. Ecco una scheda sull'attuale situazione, al netto degli annunci delle ultime ore del presidente Trump: TRUPPE E BASI I numeri precisi variano nel tempo ma, stando ai dati 2025, gli Usa mantengono in Europa circa 90mila militari in oltre 40 basi, che vanno dalla Groenlandia alla Turchia. La maggioranza è concentrata nell’Europa centrale, soprattutto in Germania, Italia, Polonia e Regno Unito.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La presenza Usa in Europa, 40 basi e 90mila soldati: in Germania la roccaforte. Poi Italia, Polonia e Gran Bretagna

Notizie correlate

Ombrello atomico Ue, jet Rafale pronti nelle basi di Germania e Polonia. L’Europa accelera sull’atomica comuneL’attuale scenario geopolitico europeo sta vivendo una trasformazione senza precedenti, spinto dalla necessità di trovare una autonomia strategica...

Leggi anche: A che ora Italia-Gran Bretagna e Italia-Germania di curling oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma venerdì 13 febbraio, streaming

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Trump minaccia di ridurre le truppe americane anche in Italia; Che succede se Trump ritira i militari Usa dall'Italia? Il nodo del personale amministrativo e il futuro della Nato; Trump vuole ritirare le truppe da Italia, Spagna e Germania; La mappa delle basi Usa in Italia: dove e quante sono.

La presenza Usa in Europa, 40 basi e 90mila soldati: in Germania la roccaforte. Poi Italia, Polonia e Gran BretagnaL’annunciato ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania potrebbe rappresentare il primo tassello di un domino che ridisegnerebbe la presenza americana ... gazzettadelsud.it

Le basi Usa in Italia. Scali, porti e 13mila militariDagli aeroporti passando per le torri radar fino ai porti, sono diverse le infrastrutture militari americane nel territorio italiano mentre sono tredicimila, tra reclute e ufficiali, gli statunitensi ... ansa.it

Grecia e Italia unite nella sottomissione a Israele La Grecia consente a Israele il sequestro di due membri della Flottiglia senza alcuna base giuridica, in quanto come Cipro è un protettorato militare di Tel Aviv. L'Italia protesta ma poi la Meloni dice che quello d - facebook.com facebook

In Italia prima o poi si finisce per voler violare qualsiasi regola fiscale. L’unica ammissibile sembra essere la regola-Maduro: “fammi spendere tutto quello che voglio, e se nessuno mi presta più i soldi, si stampino”. La mia intervista a L’Altra Voce-Il Quotidiano x.com