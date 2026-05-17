Gli studenti del ’Nobel’ a lezione di ’DonAI – l’intelligenza del dono’

Gli studenti del progetto ‘Nobel’ hanno partecipato a una lezione dedicata a ‘Don.AI – l’intelligenza del dono’, un'iniziativa finanziata attraverso il bando Cesvot ‘Siete Presente. Giovani e associazionismo’ e sostenuta dalla Fondazione CrC. La sessione si è concentrata sull’uso dell’intelligenza artificiale nel contesto del dono e del volontariato, coinvolgendo i giovani in un confronto diretto con le tecnologie emergenti. L’attività rientra in un percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto agli studenti.

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