Gli studenti del ’Nobel’ a lezione di ’DonAI – l’intelligenza del dono’
Gli studenti del progetto ‘Nobel’ hanno partecipato a una lezione dedicata a ‘Don.AI – l’intelligenza del dono’, un'iniziativa finanziata attraverso il bando Cesvot ‘Siete Presente. Giovani e associazionismo’ e sostenuta dalla Fondazione CrC. La sessione si è concentrata sull’uso dell’intelligenza artificiale nel contesto del dono e del volontariato, coinvolgendo i giovani in un confronto diretto con le tecnologie emergenti. L’attività rientra in un percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto agli studenti.
“Don.AI – L’Intelligenza del Dono”, un’iniziativa finanziata dal bando Cesvot “Siete Presente. Giovani e associazionismo”, con il contributo della Fondazione CrC. L’incontro ha segnato l’inizio di un percorso sperimentale che vede gli studenti protagonisti nell’uso delle nuove tecnologie per il sociale, sostenuto da una solida rete di partner tra cui Aics, Un Pozzo d’Acqua, l’Istituto Nobel – Liceo dello Sport, Avis e il Comune. All’evento ha partecipato l’assessore al Sociale Roberta Crudeli, che ha sottolineato l’importanza di questa sinergia tra scuole, associazioni e istituzioni per favorire il protagonismo giovanile e l’impegno civile sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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