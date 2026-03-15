La musica come dono | gli studenti del Liceo musicale Lombardi di Airola nelle corsie del Policlinico di Napoli

Durante la Festa della Donna, gli studenti del Liceo musicale “Lombardi” di Airola hanno portato la musica nelle corsie del Policlinico Federico II di Napoli, trasformando temporaneamente gli spazi clinici in un luogo di condivisione e conforto. La loro esibizione ha coinvolto pazienti, familiari e personale sanitario, creando un momento di vicinanza attraverso le note. La manifestazione si è svolta in occasione di questa ricorrenza speciale.

In occasione della Festa della Donna, le corsie del Policlinico Federico II di Napoli si sono trasformate in un palcoscenico di solidarietà e speranza. Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” di Airola hanno portato il loro talento musicale tra i reparti, offrendo un momento di sollievo alle pazienti oncologiche e confermando il ruolo della scuola come presidio di umanità. L’evento, dal titolo “Il fiore della prevenzione – La forza delle donne è un fiore che non muore mai”, è stato promosso dall’Associazione di pazienti operate al seno “Oltre il Rosa. La Forza della Vita APS”. L’associazione, animata dalle professioniste del DAI di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina Legale del Policlinico, ha voluto celebrare il valore delle donne in un contesto di cura e fragilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La musica come dono: gli studenti del Liceo musicale “Lombardi” di Airola nelle corsie del Policlinico di Napoli Articoli correlati Acer EMEA incontra gli studenti del Liceo Musicale Cassini Dall’AI nelle scuole europee ai progetti educativi per sviluppare competenze, consapevolezza digitale e professioni del futuroSanremo, 26 febbraio 2026 – L’intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nel mondo della scuola e diventa oggetto di confronto diretto... La cultura del dono al centro di uno spettacolo teatrale per gli studenti brindisiniBRINDISI - Uno spettacolo dedicato ai ragazzi che frequentano gli istituti superiori di Brindisi è andato in scena nella mattinata di oggi al teatro... Aggiornamenti e contenuti dedicati a La musica come dono gli studenti del... Discussioni sull' argomento Napoli, furti di farmaci oncologici al Policlinico Federico II: danno da 3,5 milioni di euro; Furto di farmaci oncologici salvavita al Policlinico di Napoli: 10 misure cautelari; Furto di farmaci oncologici salvavita al Policlinico Federico II: sgominata una rete criminale a Napoli; Giornata mondiale del rene: in Sicilia oggi 604 pazienti in attesa di trapianto di rene, 4.500 quelli che potrebbero aspirare ad essere inseriti nel registro, dati diffusi a Palermo a Nefrochef–Il Gusto della Vita. NAPOLI, FURTI DI FARMACI ONCOLOGICI AL POLICLINICO FEDERICO II: DANNO DA 3,5 MILIONI DI EURO La compagnia carabinieri di Napoli Vomero, guidata dal Maggiore Sergio Vaira, ha arrestato dieci individui ritenuti coinvolti in un'organiz facebook