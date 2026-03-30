Un episodio di solidarietà si è svolto presso un ospedale a Lucca, dove un uomo di 69 anni ha deciso di donare un organo al nipote di 18. La decisione è stata condivisa tra i familiari, evidenziando un gesto di generosità che attraversa le generazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tradizione di aiuto reciproco tramandata all’interno di alcune famiglie.

LUCCA – La propensione ad aiutare il prossimo, a volte, è un valore che si tramanda per via ereditaria. Lo dimostra la singolare e virtuosa vicenda che ha avuto come palcoscenico il Centro trasfusionale di Lucca, dove nei giorni scorsi si è assistito a un vero e proprio passaggio di consegne all’insegna del senso civico: tre esponenti in linea retta della stessa famiglia si sono presentati insieme per donare il sangue. I riflettori di questa giornata dedicata all’altruismo si sono accesi in particolar modo su Sebastian Andreini. Per il ragazzo, appena diciottenne, si è trattato del primo prelievo ufficiale. Ad accompagnarlo in questo importante esordio nel mondo del volontariato sanitario c’erano due guide d’eccezione: il padre Cristiano, di 46 anni, e il nonno Alfo, 69 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’eredità del dono: dai 69 anni di Alfo ai 18 del nipote. Una lezione di altruismo all’ospedale di Lucca

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