È stata annunciata presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II l’edizione 2026 di Start Cup Campania, una competizione dedicata alla realizzazione di piani d’impresa innovativi. La manifestazione coinvolge gli atenei della regione, offrendo un percorso per trasformare le idee provenienti dal mondo universitario in progetti imprenditoriali concreti. La competizione mira a supportare lo sviluppo di startup e nuove imprese nel territorio campano.

È stata presentata all’Università degli Studi di Napoli Federico II l’edizione 2026 di Start Cup Campania, la business plan competition regionale promossa dagli atenei campani per favorire la nascita e lo sviluppo di progetti d’impresa innovativi in ambito universitario. L’evento di lancio, intitolato “Le competenze per fare impresa: università, programmi, ecosistema”, si è tenuto mercoledì 29 aprile nell’Aula Magna della sede di Ingegneria, in piazzale Tecchio, e ha segnato l’avvio ufficiale del percorso rivolto a studenti, dottorandi e ricercatori. “Spesso ci troviamo davanti a tante buone idee che molte volte naufragano perché manca la cultura dell’imprenditorialità, che insegni come affrontare il mercato e far funzionare un’azienda.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presentata Start Cup Campania 2026: dagli atenei regionali un percorso per trasformare le idee in impresa

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