Ottant’anni di statuto siciliano | incontro alla facoltà di Economia

Nell'anno in cui si celebra l’80esimo anniversario dello Statuto speciale siciliano, si è svolto un incontro presso la facoltà di Economia di Palermo. L’evento ha offerto l’opportunità di discutere apertamente sulla storia e le implicazioni dello statuto, senza ricorrere a celebrazioni formali o analisi critiche. La discussione ha coinvolto studenti, docenti e studiosi interessati a approfondire il tema in modo diretto e concreto.

A Palermo, nell’anno in cui ricorre l’80esimo anniversario dello Statuto speciale siciliano, si apre uno spazio di confronto che va oltre le consuete letture celebrative o critiche. Giovedì 7 maggio (ore 14.30) nell’Aula Magna del Dipartimento Seas - Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche-.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mediobanca celebra ottant’anni di lavoro al servizio dell’economia reale Sport e marketing delle imprese, se ne parla alla Facoltà di economia con l'arbitro Juan Luca SacchiANCONA – Domani mattina, mercoledì 22 aprile, alle 8,30 nell’Aula A1 della Facoltà di Economia “G. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Repubblica Italiana e Statuto Siciliano compiono 80 anni. Incontro il 7 maggio all’ARS promosso da USR Sicilia e Assessorato regionale dell’Istruzione; 1946-2026, il lungo viaggio di Repubblica e Statuto siciliano. Convegno a Palermo promosso dall'USR Sicilia; Scuole siciliane all’Ars per celebrare gli ottant’anni della Repubblica e dello Statuto; 80 anni Repubblica e Statuto Siciliano: tavola rotonda all'ARS. Scuole siciliane all’Ars per celebrare gli ottant’anni della Repubblica e dello StatutoDue date, un’unica riflessione. Il 1946 segnò la nascita sia della Repubblica Italiana che dello Statuto Siciliano, due pilastri dell’ordinamento giuridico del Paese. A ottant’anni di distanza, scuola ... tecnicadellascuola.it 1946-2026, il lungo viaggio di Repubblica e Statuto siciliano. Convegno a Palermo promosso dall’USR SiciliaA una settimana dalle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dello Statuto Siciliano, Palazzo dei Normanni ospita un appuntamento che intreccia memoria istituzionale e formazione scolastica. orizzontescuola.it Ottant’anni di Totocalcio, la schedina nata da un’idea triestina che ha fatto sognare l’Italia - facebook.com facebook #FondazioneBellonci #PremioStrega Inaugurata la mostra: "Uno, cinque, dodici. Ottant'anni del Premio Strega 1947-2026" allestita presso il #MACRO di Roma, attraverso un percorso fotografico che racconta la storia del Premio dal 1947 ad oggi. x.com