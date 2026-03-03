Screening con elettrocardiogramma per le alunne e gli alunni della scuola primaria

Il Comune di Torrevecchia Teatina ha avviato un nuovo progetto chiamato ‘Scuole in ritmo’ che prevede lo screening con elettrocardiogramma per gli studenti della scuola primaria. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'università d'Annunzio e mira a sensibilizzare i bambini sulla prevenzione sanitaria. L'operazione coinvolge le classi dell'istituto e si svolge nelle aule scolastiche.

Si chiama ‘Scuole in ritmo’ ed è la nuova iniziativa del Comune di Torrevecchia Teatina in collaborazione con l'università d'Annunzio per promuovere la cultura della prevenzione nei bambini. Dal 10 marzo partirà un progetto di screening con elettrocardiogramma (ecg) rivolto alle alunne e agli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Conclusi i lavori, gli alunni della scuola primaria Aleardi tornano in classeNella mattinata di mercoledì, con la riapertura delle scuole al termine delle vacanze natalizie, anche la scuola primaria Aleardi ha ripreso le sue... A Palazzolo i bambini della scuola dell'infanzia incontrano gli alunni della primariaGli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria di Palazzolo dello Stella sono lieti di invitare i bambini “grandi” della Scuola dell'infanzia,... Contenuti e approfondimenti su Screening con elettrocardiogramma per... Temi più discussi: Scuole in Ritmo: al via a Torrevecchia Teatina lo screening cardiologico per gli alunni della primaria; Salute sotto controllo, gratis: ecco la Giornata della Prevenzione; Giornata mondiale prevenzione aritmie cardiache, domani screening gratuiti in piazza a Co-Ro; Al via gli screening di telemedicina, un nuovo modello per generare salute. Giornata mondiale prevenzione aritmie cardiache, domani screening gratuiti in piazza a Co-RoAppuntamento a domani, domenica primo marzo, dalle ore 9 alle 18, in piazza Bernardino Le Fosse ... ecodellojonio.it Co-Ro, screening gratuiti per le aritmie cardiache: centinaia di cittadini in piazzaCentinaia di persone hanno partecipato al Pulse Day in occasione della Giornata mondiale delle aritmie cardiache: controlli gratuiti, ECG e visite effettuate da medici e infermieri. Pugliese: «Siamo d ... ecodellojonio.it Giornata mondiale contro il Papillomavirus, l’Asp di Siracusa potenzia le attività di prevenzione vaccinale e screening - facebook.com facebook Diabete e celiachia: ecco lo screening gratuito per quasi un milione di bambini ilsole24ore.com/art/diabete-e-… x.com