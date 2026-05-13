La cantante Giusy Ferreri ha depositato ufficialmente la propria voce come marchio presso l’Euipo, l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Con questa mossa, si distingue come la prima artista in Europa a registrare un elemento così caratteristico come marchio. La decisione riguarda l’inconfondibile voce dell’artista, che ora ha un riconoscimento legale nel settore della proprietà intellettuale.

Milano – La cantante Giusy Ferreri è la prima artista in Europa ad aver registrato ufficialmente la propria (inconfondibile) voce come marchio presso l’Euipo, l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. La decisione dell’artista di origini siciliane ma di casa in provincia di Milano - riportata e raccontata da Repubblica - segna un p assaggio importante sul fronte della protezione dell’identità artistica dall’uso improprio delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Giusy Ferreri si esibisce stasera allo stadio Franchi Il marchio registrato . A seguire l’operazione, viene riferito, l'avvocato Marco Mastracci dello studio Mpm Legal, segna un punto di svolta fondamentale nella protezione dell'identità artistica e umana contro le insidie dell'intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mossa di Giusy Ferreri: registra come marchio la sua (iconica) voce

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