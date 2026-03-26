Tra il 27 e il 29 marzo, i treni sulla linea Milano-Domodossola saranno sospesi tra le stazioni di Arona e Domodossola. La fermata sarà interrotta per tre giorni per permettere lavori di potenziamento delle infrastrutture e dell’impiantistica ferroviaria da parte di un ente responsabile. Durante questo periodo, i viaggiatori dovranno adottare percorsi alternativi o utilizzare altri mezzi di trasporto.

I treni regionali fra Milano e Domodossola saranno limitati ad Arona e sostituiti con autobus, mentre i collegamenti a lunga percorrenza Eurocity fra Milano Centrale e DomodossolaGinevraBasilea saranno cancellati fra Milano e Domodossola. Trenitalia garantirà corse sostitutive in autobus, con prenotazione obbligatoria del posto. Da sabato 28 marzo, ore 22,30, fino alle 5,25 di lunedì 30 marzo, la circolazione sarà sospesa anche fra Arona e Sesto Calende per completare alcune attività sui cantieri. Inoltre, è in corso il quadruplicamento dei binari fra le stazioni di Rho e Parabiago, con la creazione di una nuova fermata a Nerviano e la realizzazione di collegamenti con altre linee regionali, per aumentare la capacità della rete e migliorare la regolarità dei treni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Lavori sulla Milano-Domodossola: disagi per viaggiatori dal 27 al 29 marzo

Articoli correlati

La pasticceria 100% vegana a Milano e altre cose buone in città nel weekend dal 27 al 29 marzo 2026A pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano si trova Nepà: una pasticceria e caffetteria 100% vegana nata dall’idea delle sorelle Giulia e...

Leggi anche: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 27 al 29 marzo

Contenuti utili per approfondire Lavori sulla Milano Domodossola disagi...

Discussioni sull' argomento Linea del Sempione, un altro anno nero tra cantieri e treni soppressi; Novara, lavori in stazione: domenica 22 marzo stop ai treni su alcune linee; La linea Gallarate-Rho-Milano chiude per una domenica; PROGETTO VCO: FERROVIA MILANO-DOMODOSSOLA, UNA VERGOGNA SENZA FINE.

Milano-Domodossola, ancora disagi e tratta a singhiozzoDisagi per studenti, lavoratori, turisti e frontalieri: è la conseguenza della ripresa primaverile dei lavori sulla Milano Domodossola, con interruzione del traffico ferroviario, e l’uso di bus ... rainews.it

La richiesta è frutto dei tanti disservizi denunciati dai pendolari della tratta Domodossola Milano - facebook.com facebook

Milano - Domodossola: modifiche alla circolazione per installazione sistema ERTMS x.com