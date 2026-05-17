Giuseppe Falcao al veleno sulla Lazio | Scarsi rissosi e provocatori il rosso di Maldini su Hermoso? Aveva ragione Sarri dopo questa figura era meglio…

Dopo la sconfitta per 2-0 nel derby contro la Roma, lo speaker radiofonico e tifoso romanista Giuseppe Falcao ha pubblicato un commento sul proprio profilo X, criticando duramente la squadra della Lazio. Nel suo post, Falcao ha definito i giocatori scarsi, rissosi e provocatori, e ha commentato il cartellino rosso mostrato a Maldini per un fallo su Hermoso, affermando che avrebbe preferito la decisione presa da Sarri in quella circostanza.

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