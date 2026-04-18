Il direttore sportivo della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Napoli, trasmesse sui microfoni di Dazn. Durante l’intervista, ha affrontato temi legati alla rosa della squadra e alle preferenze tecniche del tecnico, senza fare riferimenti diretti a calciatori specifici. La conversazione si è concentrata sulle scelte di formazione e sulle strategie adottate in vista dell’incontro.

2026-04-18 17:45:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: NAPOLI – Il direttore sportivo della Lazio Angelo Mariano Fabiani ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida di campionato con il Napoli. Fabiani ha fatto il punto della situazione parlando anche dell’addio di Castellanos: “ Questo è il nostro anno zero, stiamo passando dal vecchio al nuovo con giocatori che dovrebbero costituire l’intelaiatura della Lazio dei prossimi anni. Castellanos? Non è stato sostituito adeguatamente, Sarri preferisce giocatori del tipo di Maldini. Servirà ricostruire con il lavoro, il sacrificio e tutte le componenti per far sì che si possa tornare alla normalità “.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Sarri preferisce i Maldini ai Castellanos”: Lazio, Fabiani al veleno

Notizie correlate

Fabiani: "Su Romagnoli non ha sbagliato la Lazio. Sarri? Brontolone, ma ha due anni di contratto. E Maldini..."La presentazione di tre nuovi acquisti (Daniel Maldini, Edoardo Motta e Adrian Przyborek) diventa l’occasione per fare chiarezza su molte delle...

Leggi anche: Lazio, Sarri sceglie tra Maldini e Ratkov

Una raccolta di contenuti

Sarri preferisce i Maldini ai Castellanos: Lazio, Fabiani al velenoI biancocelesti settimana prossima ospiteranno l' Atalanta per il ritorno di semifinale di Coppa Italia: Teniamo a questa partita, ma Lazio-Atalanta di mercoledì sarà crocevia di questa stagione un ... tuttosport.com

Fabiani: Per la Lazio è l'anno zero. Ecco perché Sarri preferisce MaldiniFabiani ha poi continuato: Quando ti mancano giocatori come Rovella e Zaccagni, la sci per strada punti pesanti. Questo rappresenta l'anno zero, ci sono stati diversi giocatori giovani che ... corrieredellosport.it